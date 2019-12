MIS SAAB HOMME? | Maret Kaik: miks haritud rahvas läheb jätkuvalt süvariigi teooria kuulutajate õnge?

Jumala juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev, ütleb raamatute raamat. Eks surelik inimenegi tea, et mida vanemaks saad, seda kiiremini saabub homne päev.

Teinekord tuleb homme koguni äkitselt kätte. Ma ei tea näiteks, kas praeguseks on meie kentsakas valitsusliit veel koos või on lõhki. Minu – ja mitte üksnes minu – meelest oleks arukam olnud, kui see ei oleks sündinudki.

Sest mis riigijuhtimisest saab üldse juttu olla, kui riigi ja rahva jaoks eksistentsiaalsed küsimused, milles vastuokslikud valitsuspartnerid kokku leppida ei suuda, lükatakse lihtsalt kalevi alla. Olgu nendeks siis teaduse ja (kõrg)hariduse rahastamine või ka idanaabriga piirilepingu ratifitseerimine. Kui me täna ei saa teadust teha, oleme homme rongist lootusetult maas.

Liiati läheb vaat et kogu aur tülide klattimisele, alustuseks suurejooneliselt ja soovitavalt (ühis)meedia kaudu. On ju vastsetel valitsejatel vastupandamatu kihk senitehtut lõhkuda ja lammutada, oma näo järgi ümber teha. Meelisobjektid on neil riigiametid ja muud -struktuurid, mis on aastate jooksul sisse töötatud ja tagavad lõppeks õigusriigi toimimise. Kui siis keegi söandab säherduse teguviisi otstarbekuses või (õigus)pädevuses kahelda, siis ongi süüdlane käes. Süvariik ja selle käepikendus peavoolumeedia punuvad intriige, loobivad tegijatele meestele kaikaid kodaraisse.

Kas ei tule tuttav ette? Meelelahutaja teispool suurt lompi säutsub pea ööpäev läbi sama laulu, ja säutsudel on teadagi tiivad. Üks Brexiti-jüngreid sõnastas selle lipukirjaks: Rahval on spetsialistidest kõrini!

Mis mind aga imestama paneb, on see, miks meie, haritud ja haridususku rahvas, kõiki noid lapiku maa teooria kodukootud derivaate kuulame ja kannatame. Miks meiegi läheme ikka ja jälle nende õnge?