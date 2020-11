Eestis on ainuüksi depressiooni levimus viimastel aastel läbiviidud uuringute järgi olnud 5,6% . See tähendab, et depressiooni käes kannatavaid inimesi võib Eestis olla umbes 75 000 - ligikaudu samapalju, kui on elanikke Pärnu, Viljandi ja Rakvere linnas kokku. Alaealiste psüühikahäirete levimuseks on hinnatud 12-20%. See tähendab, et meil võib olla umbes 12 000 15-19 aastast, kellel on diagnoositav ja ravi vajav vaimse tervise häire.