MIS SAAB HOMME? | Peeter Kungla: internetihiiud neelavad eesti keele

Kui on üldse võimalik rääkida millestki sellisest nagu ühe rahva kollektiivne teadvus, siis meie omas on kindlasti olemas hirm rahvana püsima jäämise osas ja ilmselt ei pea kellelegi meist pikemalt selgitama, miks Vladimir Vladimirovitš ja tema Venemaa on olnud neil aastail selle hirmu kehastuseks. Üks peamisi selle eksistentsiaalse hirmu väljundeid on ilmselt olnud Eesti keelepoliitika ja suhtumine eesti keelde. Ja kui seda suhtumist ja poliitikat peaks ühe sõnaga iseloomustama, siis ütleks: protektsionistlik. Oleme küll valmis muukeelsetele looma eraldi infovälju ja -kanaleid, koole, isegi kultuuriasutusi, aga meie omasid valvavad karm keeleseadus ja -normid ning läbi tõlke me neid üldiselt ei ava, isegi siis, kui nii oleks odavam. Olen täheldanud, et ka suheldes nendega, kelle emakeel pole meie oma, liigume pigem ise võõrkeelele kui laseme teisel meie keelt purssida.

Ent aeg on andnud ka arutust ja nüüdseks on selgunud, et naftat on hoopis liiga palju, Savisaar on poliitikast eemal ja Putin - no Putin on ikka Putin.

20 aasta jooksul on neis seitungeis kirjutatud palju ja erinevat, aga üks, mis mul kõigest sellest lugemisest meeles, on see, et mind on pidevalt ja enne, kui ma üldse arugi sain, mida see tähendab, ähvardatud nafta peatse lõppemise, Edgar Savisaare ja Vladimir Putiniga . Seda, muide, kinnitab ka hiljuti Delfi avaldatud edetabel enim käsitletud teemadest.

Ma usun, et kuskil 16-aastasena olin oma arengukõveral sealmaal, et lugesin lehe otsast otsani läbi. Tänaseks on harva, kui paberleht üldse enam kätte satub, aga kui satub, siis koomikseid enam lugeda ei viitsi, sport jätab ka üsna külmaks, ühesõnaga loen ainult uudiseid ja arvamusi. Aga inimene on harjumuste ori ja loen ikka tagantpoolt ettepoole.

Hirm muutub

Aeg on siiski teinud oma töö, asjad on muutunud ja ühe eelmisel aastal läbi viidud Postimehe küsitluse andmetel kardab Venemaad vaid 4% Eesti elanikest. Vahest võib ka Vladimir Vladimirovitš nüüd kergemalt hingata ja Eesti välisvaenlaste nimekirjas teiselt kohalt mõne pügala allapoole tõsta.

Ja vahepeal on talle seltsi tulnud teisigi globaalse ohu ja maailmarevolutsiooni hirmu agente: parempopulistid, kliimamuutused, tehisintellekt, isesõitvad autod, realpolitik, Hiina, USA, NSA, uus finantskriis, globalism, miljardiliste maailmakäivetega idufirmad, pehmod, Rail Baltic, Brexit, GMO-d ja kes või mis veel kõik.

Niisiis, kuigi inimese mälu on üks kapriisne asi, on tunnetus selline, et maailm on päris järsku muutunud oluliselt keerulisemaks kohaks. Pole enam nii must ja valge, ida ja lääs. Nüüd oleks justkui mitu läänt, ida tagant kumab veel kaugem ida. Lisaks saab järjest selgemaks, et läänest ei tule ainult head ja hinges süveneb kahtlus, et äkki pole ka idas kõik ainult halb.

Kuid sellest hoolimata ei ole vana hirm kuhugi kadunud ja nüüd kehastavad seda lääne meedia, võõrtööjõud, välisüliõpilased ja teised uusimmigrandid. Nendega koos oleme kõik sama lõhkise küna ees.

Tõesti raske keel

Esiteks on muidugi meie keeleline isolatsionism mingis osas paratamatu: meie ajalooline kogemus on selline nagu ta on ja eesti keel ongi raske. Väga raske isegi. Mulle on välismaalased, kes seda õpivad, öelnud, et see on neile nagu jaapani keel, sarnasused mingi neile tuttava keelega on peaaegu olematud (sealjuures on tegu haritud inimestega, kellel mitu võõrkeelt juba selged). Isegi eestlastele on ta raske. Kui peaks igapäevaelus panema hindeid samadel alustel nagu meid keskkoolis eesti keele tundides hinnatakse, jaotuksid hinded ühest viieni ilmselt Gaussi kõvera kujuliselt. Kardetavasti leiab ka siit artiklist mõne vea.