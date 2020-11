Viimastel aastatel on selgunud, et Eestis on veel üks rühm inimesi, kelle olemasolu tundus veel mõne aja eest peaaegu uskumatu. Aga nad on tõesti olemas. Järgnevalt esitan nende portree.

Esiteks on nende inimeste sügaval sisimas peidus mõte, et teatud olukorras on lubatud tappa (nii vaimus kui ka jämemateriaalse teona). Teisiti sõnastades võib öelda, et mingite inimeste puhul ja mingite tingimuste korral ei pea järgima piibli viiendat käsku, mis ütleb, et sina ei tohi tappa. Kelle kohta siis piibli käsk ei pruugi kehtida? Nende inimeste peas on selle kohta kaootiline nimekiri (milles ei ole paraku midagi originaalset): juudid, aafriklased, tumedama nahavärviga inimesed, islamiusulised (igaüks suudab seda nimekirja jätkata).

Millised on siis need äärmuslikud tingimused?