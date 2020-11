„Eestist!" hüüatab meeldiv daam. „Te olete seal e-riigi ja digiteemadega väga kaugele jõudnud," viskab Jeanine õhku komplimendi. „Tänan," ütlen ma väikese piinlikkustundega, sest ega mina ju isiklikult ei ole e-Eestit üles ehitanud. Tunnen siiski, et olen saanud mentaalselt pai ja ikka on uhke tunne, kui su kodumaad heas mõttes rahvusvaheliselt teatatakse.

Nii mõnigi võib ennast selles Covid-19 eelses olukorras ära tunda. Olgu see äripartneriga kohtumine või uue tutvuse sobitamine konverentsil. Eesti maine innovatiivse riigina on levinud ja me tõesti naudime Eestis keskmiselt paremaid avalikke teenuseid. Igapäevaselt me seda enam tähele ei pane, sest kõik tundub iseenesest mõistetav.

Kinnituseks kõrged kohad

Eestist väljaspool oleme aga seni veel tuntud kui innovatiivne riik, mida kinnitavad peale välismaiste vestluskaaslaste heade sõnade ka kõrged kohad erinevates indeksites ja edetabelites. Aga...