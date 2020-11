Ajatute asjadena jäävad püsima vaid need, mis ei ole aja kammitsais. Enamasti on selliseid asju nimetatud igavikulisteks. Vahel ka vaimseteks, isegi jumalikeks. Kui mõistame teha vahet ajaliku ja ajatu vahel, oskame olla õnnelikud. See ei tähenda, et ajalikud asjad teeksid meid õnnetuks ja ainult ajatud õnnelikuks. Pigem on oluline nende asjade osa- ja tasakaal meie elus, meie hinges ja südames.

Kõigest, mida teeme, pole kasu. Kuid paljud asjad, millest pole kasu, ei tee kedagi veel sellepärast õnnetumaks. Vahel täidavad just mõned sellised „kasutud asjad” meie elu värvide, lõhnade ja positiivsete tunnete ja hetkedega. Sellised kasutud asjad on muu hulgas kunst, kirjandus ja muusika.