„See paneb mõtlema, et midagi on kuskil valesti tehtud,” ütleb politsei põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder nõutult, seistes politsei Rahumäe tee maja taha pargitud autoderivi ees.

Tema taga on mootorratas, millega tegi Tallinnas Randvere teel õnnetuse 30-aastane mees, kes sündmuskohal suri. Seal on metallikänkraks moondunud Mercedes-Benz, mille spidomeeter on seisma jäänud 230 km/h peal, kui sellega sõitis vastu Saku viadukti ennast surnuks 43-aastane Ukraina kodanik. Ja siis on seal reas Tallinnas Lasnamäel Laagna teel raskes avariis osalistena olnud Volvo, Ford ja kõige tervemana valge BMW X5, mille juhi põhjustatud õnnetus tappis kaks inimest.