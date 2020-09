Eile toimus riigikaitsekomisjoni erakorraline istung, kus rahandusminister Martin Helme tutvustas oma kaitse-eelarvet puudutavaid plaane ning kaitseminister Jüri Luik, kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk üritasid talle omakorda riigikaitse praktikat selgitada. Istung oli kirglik ja kabinetist välja jõudnud infokildude järgi otsustades tekitas ka küsimusi.

EKRE poliitikute jutust kõlab järjest rohkem suhtumine: me oleme ise ja üksi hakkama saav riik. See on sootuks vastupidine senisele hoiakule, kus oleme rõhutanud koostööd ja NATO liikmesust. Mismoodi näeb asju kaitseväe juhataja Martin Herem? Miks peaminister Jüri Ratas midagi ei ütle, vaid laseb EKRE-l kaitsekuludega mängida?