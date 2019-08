FOTOD | 2024. aasta kultuuripealinna tiitel läks Tartule

Ekspertkomisjoni esinaine Beatriz Garcia ütles, et 12-st ekspertkomisjoni liikmest neli käisid mõlemas linnas koha peal. "Oluline on platvorm, mille pinnnalt dialoogi pidada. Mõlemad finalistid tõid välja olulised sõnumid, nii põnevaid debatte meid polegi olnud: seotus idanaabriga ja keskkonnaküsimused. Programmid olid mahukad, linnad olid hästi positsioneeritud, et viia sõnum edasi."

Kultuuriministeeriumi avalike suhete juht Meelis Kompis täpsustas, et linnadega käis kohapeal tõesti tutvumas 4 komisjoni esindajat ning vaatlejana ka Euroopa Komisjoni esindaja (kes ei ole ekspertkomisjoni liige). "Ekspertkomisjon ei peagi täiskoosseisus kohal käima, vaid komisjon ise otsustab, kes linnadega vahetult tutvuvad. Tingimus on aga see, et kui üht linna külastatakse, tuleb külastada ka teisi (s.t käidi nii Narvas kui ka Tartus)," selgitas ta.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ütles Delfile, et on pettunud. "Narvas oli ootus väga suur, aga see on võistlus. Peame kiitma Tartut: nad on teinud tubli tööd."

Keit Kasemets: "Võidulinn vastab kriteeriumitele, tal on ka Euroopa mõõde ja võimekus projekti ellu viia. Olemas on vajalik rahaline pool, mis võimaldab läbi iia üritusi. Kogukond peab samuti olema kaasatud."

Otsuse tegid teatavaks rahvusvahelise sõltumatu ekspertkomisjoni esinaine Beatriz Garcia, Euroopa Komisjoni esinduse Eestis juht Keit Kasemets ning kultuuriminister Tõnis Lukas.

Tartu linnapea Urmas Klaasi hinnangul tõi edu järjekindel ja üksmeelne tegutsemine: “Suur aitäh sadadele inimestele ja asutustele, kes on toetanud Tartu 2024 kandidatuuri nõu ja jõuga. Me täname žüriid, konkursi korraldajaid ning soovime edu Narva linnale, et ka võimalikult paljud nende taotluses esitatud plaanid täituksid.”