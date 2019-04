Jüri Ratas plindris. Kahtlused on tõsised, ent fakte napib

Mitu inimest, kellega nii Eesti Ekspressi kui ka Eesti Päevalehe ajakirjanikud suhtlesid, viitasid Kuusiku „üldteada” saladusele – Marti Kuusik on korduvalt kasutanud oma eksabikaasa Karin Kuusiku vastu nii füüsilist kui ka psüühilist terrorit. Üks tõsisemaid juhtumeid lõppes Karini käeluumurruga.

Eesti Päevalehele kirjutanud inimene Kuusikute pere lähiringist ütles: „Jääknähud ja kiiruse ületamine on vaid pinnapealne osa. Tegemist on väga jõhkra naisepeksjaga, kes on oma eksnaise korduvalt haiglasse peksnud...”

Eesti Ekspress ja Eesti Päevaleht ei toetu niivõrd delikaatset lugu kirjutades linnas tiirlevatele kuulujuttudele, vaid meil on viis üksteisest sõltumatut allikat, kes on rääkinud pidevast vägivallast, ähvardustest ja võigastest juhtumitest Kuusikute peres. Kõik need inimesed on Kuusikute pereeluga kursis, tunnevad neid isiklikult ja oma info on nad aastate jooksul saanud Karin Kuusikult isiklikult.