Umbes neli aastat tagasi püüdis Urmo Viira Pangodi järvest 342 vähki, millest 271 olid alamõõdulised. Püügiluba Viiral polnud ja keskkonnainspektsioonil oli põhjust arvata, et ta teenib ebaseadusliku vähipüügiga elatist. Viira sotsiaalmeediakontol on praegugi kalade ja kobraste pilte, mille all visatakse nalja röövpüügi, näiteks elektriga püüdmise üle. Inspektsioon palus politseil Viirat jälitada, võttis vähkidelt DNA-proove ja tuvastas röövpüügi. Viira mõisteti seitsmeks kuuks vangi.

Sääraseid töövõite pole keskkonnainspektsioonil ülemäära palju ette näidata. Keskkonnainspektorid ütlevad, et olukord oleks palju parem, kui neil endil oleks võimalik pahalasi jälitada ja tõendeid koguda. On aga üks mõjukas ametkond, kes nõndaviisi ei arva.