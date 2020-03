Perekonnaalbumites on tallel suguvõsade ajalugu ja mõneski peres on riiulites kümneid albumeid. Siiani lastakse paljudes peredes parimad paberile trükkida ja pannakse albumitesse. Hea külalistele näidata, hea endal meenutada. Ent vähe on teada, et paljud albumid tegelikult sisuliselt söövad fotosid, sest albumi ja fotode emulsioonikihi vahel tekkiv keemiline reaktsioon hävitab kujutist.

Kõige kehvem on tegelikult lugu mitte saja-aastaste, vaid palju nooremate albumitega: 1990-ndatel populaarseks saanud odavad kiletaskutega albumid on tõeline nuhtlus.