Koroonat kaugeks mureks pidanud saarlastele jõudis viirus koju kätte

Kuid Kallas nentis, et sulgeda saavad nad vaid valla asutusi ja eraettevõtetega on olukord keerulisem. Nädalavahetustel on populaarne käia kõrtsides ja ööklubides. Kallase sõnum neile ja ka teistele ettevõtjatele on tõsiselt kaaluda radikaalsete otsuste tegemist ja vähemasti kuni selle nädala lõpuni plaanitud üritused ära jätta. Vald keelas kuni 12. aprillini oma töötajate välislähetused, õppereisid ja puhkusereisid riskipiirkondadesse.

„Karta on, et kontaktide arv on suur,” kommenteeris terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp eesseisvat uurimistööd, et välja selgitada kõik kahe nakatunud saarlasega kontaktis olnud inimesed. Terviseametil on plaan muuta töökorraldust. Plaanis on juurde võtta abijõudu lisaks umbes kümnele töötajatele, kes helistavad läbi sadu jälgimise all olevaid inimesi ning kontrollivad iga päev nende tervist ja olemist.