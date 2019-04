Lähedased saavad olla ohvri jaoks olemas

Lähedased saavad olla naise jaoks olemas. Ehk peab olema valmis kuulama hinnangut andmata ja õpetamata. Ning olema valmis sellekski, et naine neid kuulda ei võta. Kannatlikkus ja „mina”-sõnumid on sellises suhtluses väga olulised („ma olen su pärast mures”, „ma olen sinu jaoks alati olemas” jne). Nad saavad naist veenda spetsialistiga rääkima minema. Aga see saab juhtuda ainult siis, kui vägivalla all kannataja on lõplikult lootuse kaotanud, et midagi muutub. Või esitavad lapsed emale ultimaatumi: kas lahkutakse või teevad nemad midagi (jooksevad ära, tapavad end jms). Kuni ohver ei tunne end julgelt, on endiselt vägivallatseja kontrolli all, ei ole ta muutusteks valmis.