Naised tahavad Ossinovski järeltulijaks naist

Jevgeni Ossinovski lahkumisotsus ei üllatanud. Eile teatas ta, et langetas otsuse juba valimistulemuse selgudes ja on sellest eravestlustes rääkinud ka paljudele erakonnakaaslastele. Põhjuseks sai kehv valimistulemus, mis kahandas SDE kohtade arvu riigikogus 15-lt 10-ni. Viimati said sotsid valimistel nii vähe kohti 2007. aastal.

„Olen nende nelja aasta jooksul meie erakonna ja sotsiaaldemokraatlike väärtuste eest seistes andnud kõik, mis mul on olnud anda. Pannud sellesse missiooni kõik oma teadmised ja kogu oma energia. Tänan kõiki neid, kes on mulle selle aja jooksul nõu ja jõuga abiks olnud! Teid on olnud palju ja teie tugi on olnud hindamatu,” kirjutas Ossinovski erakonnakaaslastele. „Nüüd on aeg teatepulk edasi anda. Olen veendunud, et esimeheks kandideerijaist puudust sel korral ei tule. See on väga hea. Pärast sotside ajaloo pikimat järjestikust valitsuses olekut on ülioluline pidada avalikku debatti erinevate tulevikunägemuste vahel. Loodan, et see diskussioon saab olema põhjalik ja sisukas ning võimaldab erakonnal langetada 9. juunil õige valik,” lisas ta.