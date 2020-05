Palo: Jüri Ratas pole mulle midagi pakkunud, ausõna

Enne toetasid sotsid kohapeal Reformierakonda. Aga enam pole mõtet, sest Toompeal võimul nad ei ole. Palju kasulikum on toetada Keskerakonda, mis on peaministripartei. Võis selline olla nii teie kui ka nende endiste sotside mõttekäik?



See, et mina toetan Keskerakonda, on kontekstist välja rebitud. Samamoodi toetan ma Reformierakonda, kellel on Viimsi koalitsioonis enamus. Koalitsioonis on ka Isamaa, keda ma samamoodi toetan. Ehk siis ma toetan seda koalitsiooni. Kuna kaks endist sotsi astusid Keskerakonda ja Keskerakonna fraktsiooni, siis mina toetan seda, et inimesed saaksid jätkata – midagi ju ei muutu, inimesed on samad. Tublid inimesed, võin neid usaldada, tean, mida nad teevad ja milleks võimelised on. Kuna sotsiaaldemokraate enam pole, on loogiline võtta koalitsiooni Keskerakond.

Kui mina oleksin Jüri Ratas, siis mõtleksin nii: ilmaasjata läks Urve Palo poliitikast ära, vaja tagasi tuua. Ega ministreid ole jalaga segada, ükskord tuli isegi Martin Repinski panna. Selleks et Palo tagasi tuua, on vaja talle midagi pakkuda. Mida Ratas teile pakkus?



Mitte midagi, ausõna. Jüri Ratas on üks minu heade tuttavate hulgas.

Kui oleksin Jüri Ratas, ütleks: Urve, kui mitte praegu, siis pärast riigikogu valimisi oled sa jälle valitsuses. Või tuleks mul pähe selline mõte: Urve Palo võiks juhtida mõnda riigiettevõtet, aga loomulikult astub ta siis Keskerakonda. Kumb variant on laual?