Töötukassa koondatutele: palun, ärge olge endisele tööandjale nii lojaalsed

Koroona tõttu töötuks jäämine oli ootamatu ja sageli on tulnud koondada inimesi, kes alles hiljuti endale suure otsimise järel leiti. Kriisi sügavust ja kestust veel ei teata ja see on toonud kaasa olukorra, kus lootus ja lojaalsus on muutunud probleemiks.

Tööandja tahaks väga oma töötajad tagasi võtta, kuid seda lubades ei tea ta, et võib tegelikult teha karuteene. Prognoos ütleb, et tulevik on tume ja sügisel võib olla Eestis töötusega pea sama hull olukord kui 2010. aastal ja sel juhul on truudus endisele tööandjale paraku asjatu lootus.