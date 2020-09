"Poliitiku isiklik huvi on saada valimistel võimalikult suur häältesaak. Seda ilma vastavat erakonda toetavate häälteta ei saa ja nii toetub poliitik erakonna seisukohtadele. Niipalju isiklikust seisukohast – see on võimalik niikaua, kuni ei lähe vastu partei seisukohale, ja kui läheb, siis tuleb poliitikul parteid vahetada. Või vahetab partei poliitiku välja," ütles Vassiljev.