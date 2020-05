Õpetajaametit pidav Peter otsustas proovida kätt krüptovaluutasse investeerimisel. Talle helistanud maakler Stefan Arnold kõlas asjatundlikult ja hoolivalt. Mehed vahetasid omavahel fotosid oma peredest. Head kasumit näinud Peter investeeris järjest suuremaid summasid.

Kuni jäi ilma kõigest. Ta kaotas 120 000 eurot.

„Ma ostsin kaks nädalat tagasi uue auto: Mercedes Maybach S-klassi limusiini. Arva, kust ma selleks raha sain," saatis maakler talle irvitava sõnumi.

Sama suure summa kaotas 67-aastane rootslanna Maj-Britt. Tema pangaarve on nii tühi, et ei saa toitugi osta. Ta oli sunnitud müüma oma kodu. Maj-Britt õues ei käi, sest häbitunne on nii suur. Just sellise häbitunde loomisele panustavad petturid, kes tema käest raha välja petsid, teadlikult.

Peteri ja Maj-Briti sarnaseid ohvreid on üle maailma tuhandeid. Ka Eestis lisandub iga kuu neid mitukümmend.

Eesti Päevaleht, uuriva ajakirjanduse konsortsium OCCRP ning Rootsi ajaleht Dagens Nyheter harutasid ühises uurimuses lahti pettusteskeemi, millest oluline osa jookseb läbi Tallinna südalinna. Just siin astuvad mängu kuritegeliku taustaga tankistid.

Juba loo ilmumise eel on meie uurimistöö alusel tehtud kolm kaebust Eesti ja Rootsi politseisse. Sel nädalal alustas politsei ka ühe kriminaalmenetluse. Eraldi uurimist alustas ka rahapesu andmebüroo.