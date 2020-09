FAKTIKONTROLL | Kas Eesti taastus 2008. aasta majanduskriisist Euroopas kõige kauem, nagu väidab Martin Helme?

10. septembri "Esimene stuudio" saates väitis rahandusminister Martin Helme (EKRE): "Ma kindlasti tahan hoolitseda selle eest, et selles kriisis me ei tee neid fataalseid vigu, mida tegime eelmises kriisis, kus täiesti selgelt riigi vale poliitika tagajärjel kriis oli sügavaim Euroopas, sellest taastumine kestis kõige kauem Euroopas ja me kaotasime 100 000 inimest väljarändele."