FAKTIKONTROLL | Kas Jaak Aab rääkis tõtt, et Euroopas on maskide kandmine valdavalt kohustuslik?

Jaak Aab intervjuus ERR-i raadiouudistele 23. aprillil, et "... kui nüüd avatakse kaubanduskeskused, siis minu ettepanek tõesti näeb ette, et nii müüjad, ehk siis kaubanduskeskuse töötajad, kui ka kliendid peaksid kandma maski või näokatet... /.../ Enamus Euroopa riike on seda teed läinud."

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas riigihalduse ministri Jaak Aabi väide vastab tõele, et enamus Euroopa riike on teinud näomaski kandmise kohustuslikuks avalikes kinnistes ruumides.

Austria - poes käies peab ka kliendil olema mask ees (https://www.newshub.co.nz/home/world/2020/04/coronavirus-countries-where-face-masks-are-mandatory-in-covid-19-fight.html)

Belgia - soovituslik kanda maski

Bosnia ja Hertsegoviina - kodust väljudes peab olema mask ees

Bulgaaria - soovituslik kanda maski

Tšehhi - kodust väljudes peab olema mask ees

Soome - soovituslik kanda maski

Prantsusmaa - soovituslik kanda maski

Saksamaa - maskide kandmine üleriigiliselt ühistranspordis kohustuslik ja suuremas osas riigist kohustuslik ka poodides

Ungari - alates 27. aprillist peab Budapestis kandma näomaski, viibides poes, ühistranspordis või taksos

Itaalia - osades regioonides on maski kandmine avalikus kohas kohustuslik

Leedu - kodust väljudes peab olema mask ees

Poola - kodust väljudes peab olema mask ees

Portugal - maski kandmine ei ole kohustuslik, kuid eriolukorra piirangutest loobumisel võib muutuda kohustuslikuks ühistranspordis

Rumeenia - maski kandmine ei ole kohustuslik, kuid eriolukorra piirangutest loobumisel võib muutuda kohustuslikuks

Slovakkia - kodust väljudes peab olema mask ees

Sloveenia - avalikes kinnistes kohtades peab olema mask ees

Ukraina - avalikus kohas tuleb kanda maski

Valgevene, Horvaatia, Taani, Kreeka, Iirimaa, Kosovo, Läti, Moldova, Montenegro, Hollandi, Põhja-Makedoonia, Norra, Serbia, Hispaania, Rootsi, Šveitsi ja Ühendkuningriikide kohta ei ole informatsiooni, et maski kandmine oleks mingil tasandil kohustuslik.

35 kontrollitud riigist 10-s on maski kandmine kohustuslik vähemalt poe külastuse tasandil üleriigiliselt (v.a Saksamaa osades piirkondades leiduvate väheste eranditega). Itaalias on maski kandmine avalikus ruumis kohustuslik osades piirkondades, kuid mitte üleriigiliselt. Ungaris saab olema maski kandmine kohustuslik avalikes kinnistes ruumides vaid Budapestis. Kahes riigis (Portugal ja Rumeenia) on välja öeldud, et maski kandmine avalikus ruumis võib muutuda kohustuslikuks tulevikus.

Kogutud andmetest järeldame, et alla poolte uurimise all olnud Euroopa riikides on näomaski kandmine kohustuslik avalikes kinnistes ruumides või siis on lähemas tulevikus plaan antud meede koroonaleviku tõkestamiseks ellu viia.