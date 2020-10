FAKTIKONTROLL | Kas kõrgharidusest tulenev palgalisa jääb tõesti USA-le ja Soomele kordades alla, nagu väidab Jaak Aaviksoo?

OECD 2020 raportis "Education at a glance" on 2018. aasta andmete järgi Eestis kõrgharidusega inimeste keskmine palk 35% kõrgem kui keskharidusega inimestel. Soomes on palgalisa samuti 35%, Ameerika Ühendriikides on kõrgharitud töötaja palk 71% kõrgem. Seega Soome tasemega oleme me võrdsed, USA tase on aga kaks korda kõrgem.