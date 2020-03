FAKTIKONTROLL | Kas Marek Strandberg rääkis tõtt, et sotsiaalminister Tanel Kiik alahindas koroonaohtu?

Tanel Kiik intervjuus Delfile 9. märtsil: "Hea on see, et Eestis on tõesti see nakatunute arv niiöelda stabiliseerunud, jätkuvalt on 10 positiivset proovi /.../ Samal ajal me näeme muidugi ka seda, et EL riikides mitmes on nakutunute arv selgelt tõusu teel, mis tähendab ka seda, et me peame olema valmis võimaluseks, et ka Eestis võib nakatunuid lisanduda..."