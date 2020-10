FAKTIKONTROLL | Kas Mart Helme valetas, kui ütles, et Soomes ei tohi homoseksuaalsuse kohta piiblit tsiteerida?

Soome võrdse kohtlemise ombudsmani büroo esindaja Toni Tuomi selgitas, et Soomes pole mitte ühtegi vihakõnega seotud seadust, mis puudutaks just piiblit.

Seadus näeb ette, et inimene, kes levitab informatsiooni, arvamusi või muid sõnumeid, mis on ähvardavad, alandavad või solvavad inimestele nende seksuaalse orientatsiooni alusel saab karistada kuni kahe-aastase vanglakaristusega. Räsaneni uurimine edastati suvel Soome peaprokuröri ametkonnale, koos teiste juhtumitega, milles on naisele esitatud kahtlus diskrimineerivas käitumises, mh 2004. aastal avaldatud flaieri “Jumal lõi mehe ja naise - homoseksuaalsus on väljakutse piibliteesidele ja inimkonnale” osas.