FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helme rääkis tõtt, et tervelt kolmandikule eestlastest Euroopa Liit ei meeldi?

Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu tulemuste põhjal avaldus 29. oktoobril aastal 2019, et Euroopa Liidu liikmena jätkamise poolt hääletaks 74% poolt, 16% vastu ning 10% vastanutest ei oska öelda.

Leidsime, et eestlaste toetus Euroopa Liidu osas on kasvanud mõni protsendipunkt võrreldes referendumi tulemustega. Kuivõrd selle aasta kevadel ilmunud uuringu tulemuste põhjal on ohtralt suurenenud Euroopa Liitu neutraalne suhtumine ning vähenenud positiivne, siis ei selgu sellest, kas muutuks inimeste valik, kui toimuks uus referendum. Seetõttu saame järeldada, et väide on pigem tõsi.