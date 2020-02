FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helmel on õigus, et II samba pensionifondide tootlus on väiksem kui inflatsioon?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas vastab tõele rahandusministri Martin Helme väide, et "investeeringu tootlus on väiksem kui inflatsioon"?

Riigikogus toimunud pensionireformi arutelus väitis Martin Helme "kogumine on ebamõistlik ja kui see kogutu, noh, loosungit kasutades, põleb sul, kui investeeringu tootlus on väiksem kui inflatsioon, siis sellel ei ole ju tõesti mõtet ja siis tulebki see ära lõpetada".