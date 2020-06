FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helmel on õigus, et presidendi saab seaduse väljakuulutamata jätmise eest tagandada?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas Martin Helmel on õigus, et seaduse väljakuulutamata jätmise eest saab presidendi tagandada.

Rahandusminister ja EKRE partei liige Martin Helme süüdistas sotsiaalmeedias president Kersti Kaljulaidi oma võimu kuritarvitamises neljapäeval välisteenistuse seaduse välja kuulutamata jätmise eest. Helme väidab, et “seaduste vetostamine poliitiliste argumentidega ei kuulu [presidendi] õiguste hulka. Et ta seda pidevalt siiski teeb, tähendab, et ta kuritarvitab võimu ja rikub põhiseadust - nende kahe asja eest peaks ta ametist tagandama."