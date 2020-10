FAKTIKONTROLL | Kas MS Estonia oli mõeldud vaid rannikusõiduks?

MS Estonia (tellimisel Viking Sally) ehitati 1979. aastal Saksamaal Meyer Werfti laevatehases. Ostu-müügi ning kvaliteedikontrolli dokumente üle vaadates selgub, et Estonia polnud mõeldud vaid rannikusõiduks.

Nimelt ilmneb, et Viking Sally (hiljem Estonia) ehitati 19 Bureau Veritase jälgimisel klass I 3/3 E + Deep Sea Ice Class IA Car/Passenger Ferry, Finnish Sea vastavaks reisijalaevaks. Sallyga võis sõita rahvusvahelisi liine. Bureau Veritase hinnang IA jääklassi ja süvamere kohta tähendas seda, et selle laeva kere oli piisavalt vastupidav, et sõita merd aastaringi, sh jäistes oludes.