FAKTIKONTROLL | Kas Reinsalul on õigus, et Eesti reisipiirangud on ühed Euroopa karmimad?

Eestisse tulijatel on kohustus jääda eneseisolatsiooni, kui nakatunute suhtarv on suurem kui 39,7. Eneseisolatsiooni pikkust saab vähendada tehes kaks koroonatesti, ent vähemalt nädal aega peab isolatsioonis ikka viibima. Euroopast kuuluvad sellesse kategooriasse pea kõik riigid, ainsad erandid on madalama suhtarvuga Norra ning Läti, Leedu ja Soome, kellega on tehtud eraldi liikumisvabaduse säilitamise kokkuvõte.