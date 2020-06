FAKTIKONTROLL | Kas Riina Sikkut rääkis tõtt, et naisi on juhtivatel ametikohtadel vähe?

Eeldame, et Riina Sikkut mõtles alaesindatuse all naiste ja meeste jaotust juhtivatel positsioonidel võrreldes naiste ja meeste jaotusega rahvastikus. Vastavalt Statistikaameti andmetele on Eesti ühiskonnas mehi 47,35% ja naisi 52,65%. Eurostati andmetel on Eestis börsil olevate ettevõtete seas naisi keskastme juhtidena 46%, tippjuhtidena 33% ning 9% juhatuse liikmetena. Järelikult on Eestis võrreldes rahvastiku jaotusega naisi juhtivatel ametikohtadel vähem, kui mehi.