FAKTIKONTROLL | Kas Riina Solman rääkis tõtt, et abielu on levinuim kooseluvorm?

Kuigi arvud pärinevad aastast 2011 ning vahemikus 2000-2011 kasvas Eestis vabaabielude arv võrreldes eelneva loendusega, siis ei ole andmeid selle osas, et Riina Solmani väide ei ole tõene. Aastal 2019. sõlmiti 1000 elaniku kohta 5 abielu ja taotleti 2 lahutust, võrreldes 2011. aastaga, kui 1000 elaniku kohta sõlmiti 4 abielu ja taotleti 2 lahutust. Selle alusel võib järeldada, et abiellumise hulk on jäänud enamvähem samaks.