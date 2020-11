FAKTIKONTROLL | Ei, Arkadi Popov pole reptiil. Kriisiõppus "Wuhani vaikus" planeeriti pärast Wuhani koroonakolde algust

Taustaks on eelnevalt teada (aluseks on uudised meediaportaalides jm), et viimase kuu jooksul on sagenenud tundmatu viiruse levik Aasia regioonis. Kohaliku meditsiiniteenistuse andmete põhjal tegemist on seni tundmatu respiratoorse viirusega, mis põhjustab febriilset palavikku, köha, lihasvalu, rasketel juhtudel esineb kiireloomulise kuluga raskekujuline viiruspneumoonia, mis tüsistub raske hingamispuudulikkuse, ARDSi ja septilise šokiga. Seisuga 26.09.2019 Tai Terviseamet on raporteerinud ca 55 000 haigestunud inimesest ning on registreeritud 108 surmajuhtu. Viiruse kohta käivad uuringud, esialgsetel andmetel on tegemist muteerunud H1N1 A-tüüpi gripiviirusega. Inkubatsiooniperiood 1-3 päeva.