FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helme on olnud katuserahade vastane?

2015. aasta riigieelarve arutelude ajal oli Martin Helme katuserahade suhtes toetav: "Erinevalt parteide rahastamisest ja kuluhüvitistest ei ole me nn katuseraha suhtes kriitilised, sest see on ikkagi raha, mis läheb inimestele tagasi ja üldiselt väljapoole pealinna ehk siis regionaalarengusse."

Ka 2017. aastal ei olnud Martin Helme katuserahade jagamise suhtes kriitiline. Järgneva aasta riigieelarve aruteludes oli Reformierakond ainus, kes katuserahast loobuda soovis, ning EKRE ja fraktsiooni esimees Martin Helme ei olnud sellele vastu.

Rääkides 2018. aastaks jagatavatest katuserahadest on Helme väitnud, et katuseraha on opositsiooni ainus viis riigi raha suunata, meedias leiduv katuseraha kriitika on eksitav ning "Teiseks ei vasta tõele, et katuserahad ei paista läbi.(--) Katuseraha on üks läbipaistvamaid kulutusi riigieelarves - selgelt on kirjas nii adressaat kui ka rahastamise eesmärk, samuti see, kes ettepaneku taga on."

Kui EKRE aga opositsioonist valitsusse jõudis, on Helme suhtumine muutunud. Selle aasta oktoobris ütles Helme intervjuus Aktuaalsele Kaamerale katuserahade kohta, et "Ma muidugi tegin eelmisel aastal ettepaneku ja tegin sel aastal läbirääkimistel ettepaneku koalitsioonile, et ärme tee seda kuut miljonit ja paneme selle raha kuhugi mujale või hoiame kokku aga ega see ei ole mingi saladus, et eriti riigikogu saadikute hulgas on see väga populaarne asi ja tegelikult ka teised koalitsiooni osapoole ei võtnud vedu."

2019. aasta 24. septemberi valitsuse pressikonverentsil vastas Helme küsimusele katuserahade kohta: "Mina tegin korduvaid ettepanekuid selle koha pealt n-ö kokkuhoidu leida, aga isegi enda erakonnas väga ei lennanud."

Ka 2018. aasta detsembris tehtud Postimehe küsitluses vastas Martin Helme küsimusele «Kas niinimetatud katuserahade jagamine tuleks kaotada?» jaatavalt.

Eelnevast ilmneb, et Martin Helme seisukoht katuserahade osas on ajas muutunud. On tõsi, et Helme on teinud ettepanekuid katuserahade jagamine lõpetada, ent kuna varasemalt on ta katuserahasid selgelt kaitsnud, ei saa väita, et ta poleks "katuserahade suur fänn" kunagi olnud.

Otsus

Nii ja Naa Foto: Ekspress Meedia





























PROJEKTIST

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi Arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.