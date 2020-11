FAKTIKONTROLL | Kas tõesti on pärast eelmist majanduskriisi Soomes 100 000 eestlast, nagu väidab Anti Poolamets?

Samas on joonisel 3 välja toodud positiivne trend, kuidas alates 2012. aastast järjest enam inimesi naaseb Eestisse. Ühtlasi on vähenenud väljaränne Soome. Nende kahe trendi tulemusel saabub alates 2016. aastast Eestisse Soomest rohkem inimesi, kui siit ära läheb. Joonisel 4 saab täpsemalt näha tagasituleku põhjuseid. Suurimad põhjused on perekondlikud põhjused ja tööga seotud põhjused.

Poolamets väitis, et Soomes on 100 000 eestlast. See number ei pea kuidagi paika. Tegelikkuses on see number ligi poole väiksem. Isegi kui vaadata eelnevaid aastaid, siis mitte ühelgi aastal ei ole Soomes olnud 100 000 eestlast. Samuti on üle lahe elavate eestlaste tagasi kojutulekut takistavad tegurid mitmekesisemad kui lihtsalt palk. Kuid ka sellele vaatamata on kodumaale pöörduvate eestlaste arv tõusutrendis.