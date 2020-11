FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele Henn Põlluaasa väide, et sisseränne on toonud Rootsi riigile vaid kulutusi?

Sisserände vastase argumentatsiooni toetamiseks kasutas Henn Põlluaas 5. novembril oma Facebooki seinal järgmist väidet: "Rootsis teadlaste ja analüütikute seas valitseb selge konsensus, et sisseränne on riigile toonud kaasa ainult kulutusi."









KONTROLL

Esmalt vaatame sisserände mõju Rootsi majandusele.

Summa summarum on toonud sisserändajad tegelikult iga aasta Roosile raha sisse. Arena Idé uuringust selgub, et alates 1950. aastast on maksnud immigrandid iga aasta keskmiselt 65 miljardit Rootsi krooni makse. Sama uuringu hinnangu kohaselt oleks Rootsi majandus ilma sisserändeta umbes viiendiku võrra väiksem

uurimistöö

Allikas: Volha Garmaza magistritöö "The Impact of Immigration on Trade: the Case of Sweden"

Veel enam, Volha Garmaza koostatud majadusnäitajate ja immigratsiooni mõjude hindamise tabelis on näha, kuidas immigrantide hulk ja olulisemad majandusnäitajad nagu SKT, import ja eksport on tugevas positiivses korrelatsioonis .

Kuidas on lugu esimest põlve immigrantidega?

Kuigi esimestel aastatel võivad kulud sisserändajatele olla suuremad kui tulud (peamiselt kuna tihti läheb immigrantidel töö leidmisega aega ja tihti tuleb neil midagi ümber või juurde õppida, et tööd leida ning kohalik keel ära õppida), siis mõne aasta jooksul saavad neist kasumlikud maksumaksjad. Seega on enamus immigrante Rootsile kasumlik investeering.

Vaatamata algusaastate suurele riigipoolsele toetusele, kulutab Rootsi ühele esimest põlve immigrandile vähem finantse kui ühele Rootsis sündinud inimesele. Põlluaasa poolt viidatud autori, Joakim Ruisti, andmetel on 77% Rootsi sisserändajatest vanuses 20-59 ja seega ei tule riigil investeerida nende (alg)haridusse ega lapsehooldusesse. Veel enam, Arena Idé uuring on leidnud, et välismaal sündinud immigrandid jõuavad lõpuks oma sotsiaalhoolekande kulud ise katta isegi siis kui nende töötuse tase on mõnevõrra suurem.