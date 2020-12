FAKTIKONTROLL | Neofašistlike sugemetega videolehelt on kolinud valeinfo Eesti sotsiaalmeediasse

Kodumaine vaktsiinivastane liikumine saab alguse Islamiriigiga samalt platvormilt

David Icke ise on Suurbritannia kõige kurikuulsam vandenõuteoreetik. Ta eitab holokausti, väidab, et ta on jumala poeg, väidab, et briti kuningliku perekonna moodustavad reptiilid ning eitab kliimasoojenemist. COVID-19 ajal on ta levitanud vandenõuteooriad vaktsiinide, maskide, kiibistamise, 5G-mastide ja globalistide kontrolli kohta (1). Just viimase tõttu on ta kontod kustutatud Facebookist ja Twitterist, et tal poleks võimalust levitada tervisele ohtlikku valeinfot (2).