Apple'i uued seadmed on keskkonnasäästlikumad

Parim uudis on seejuures, et nii uued iPadid kui ka kõik kolm uut iPhone’i on toodetud taastöödeldud alumiiniumist. Apple on ka varem kaasa aidanud alumiiniumi tootmisest tulenevate keskkonnakahjude vähendamisesse. Näiteks on ettevõte investeerinud uutesse alumiiniumi töötlemismeetoditesse, mis süsihappegaasi eraldamise asemel atmosfääri hoopis hapnikku paiskaks. Selleks on käed löödud USA alumiiniumi tootmisettevõtte Alcoaga.