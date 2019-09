Eesti tehnoloogiaettevõtted lubasid kliimaneutraalsust

Mainekamatest ettevõtetest, mis kavaga on liitunud, võib nimetada Bolti, Veriffi, TransferWise’i ja Teliat. Bolt näiteks andis oma kodulehel teada, et hakkab ostma sertifitseeritud emissioonikvoote, mis peaksid kõik ettevõtte masinate tehtavad sõidud „neutraliseerima”. Samal ajal plaanitakse kasutusele võtta ka rohkem elektrilisi sõiduvahendeid (nii tõukerattaid kui ka autosid) ning kasutada 2020. aastaks kõikides oma kontorites taastuvenergiat. „Tehnoloogiaettevõtted saavad muutusi esile kutsuda jätkusuutlikumalt käitudes või säästlikumaid tehnoloogilisi lahendusi pakkudes. Meil näiteks on plaanis välja arendada tehniline kliima- ja keskkonnaindeks, mis annaks ettevõtetele võimaluse välja selgitada, kui suur on nende jalajälg keskkonnale,” ütles Bolti juht Martin Villig.

Telia Eesti juhi Robert Pajose sõnul on kõige olulisem, et sarnaste väärtustega ettevõtted teeksid koostööd. „Digilahendused võimaldavad moderniseerida ka väga süsinikuintensiivseid tööstusharusid, näiteks logistikat ja põllumajandust. Me lubame, et peale enda ökoloogilise jalajäljega tegelemise aitame digitaliseerida ka klientide ettevõtteid, olla innovaatiliste lahenduste esirinnas ning tegeleda sellega, et üldine teadlikkus keskkonnaprobleemidest oleks suurem,” rõhutas Pajos.