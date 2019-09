PILTUUDIS: Vaikse ookeani merevee temperatuuri anomaalia

USA lääneranniku lähedal Vaikses ookeanis on kujunemas mereolendeid ohustav temperatuurianomaalia. Viis aastat tagasi tekkinud säärane anomaalia sai hüüdnimeks The Blob ehk „Mull“. See häiris märkimisväärselt lõhede kudemisrännet, tekitas vetikate õitsemist ja jättis kuivale tuhanded Californias elutsevad merilõvid. Teadlaste sõnul muutuvad kliimamuutuste tagajärjel sellised „mullid“ maailmas üha tavalisemaks. Inimesed peavad aina rohkem nende tagajärgedega tegelema. Näiteks võivad vaalad võrkudesse kinni jääda ja loomad rannikuvetesse kolida. Ka see võib omakorda probleeme tekitada.