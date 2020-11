Jõulujazz 2020 pakub elamusi klassikast flamenkoni

Jõulujazz 2020 jälgib sündmuse läbiviimisel riiklikult kehtestatud nõudmisi ürituste korraldamiseks ning koostöös Terviseametiga on läbimõeldud lisameetmed, et publikul, muusikutel ja korraldajatel oleks võimalikult turvaline sündmusel osaleda. Turvalise festivalikogemuse pakkumiseks on välja töötatud ka “Turvalise festivali juhendi”, mis on leitav Jazzkaare kodulehelt.