USA president Donald Trump teatas mõne nädala eest, et piirab TikToki levikut USA-s. "Valeinfo: paljastatud" stuudios käinud RIA esindaja tõi välja, et kuigi ei saa lõpuni kindel olla, et just Hiina võimud TikToki kaudu saadud andmeid ära kasutavad, siis turvarisk andmelekkeks on hiiglaslik.

Heliis Raudsik