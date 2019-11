11 000 teadlast: Ilm on hukas

Ajakirjas BioScience avaldatud artiklis kirjutavad teadlased, et neil on moraalne kohustus hoiatada inimkonda katastroofiliste ohtude eest ja rääkida asjadest nii, nagu nad on. Kuigi kliimamuutustest on räägitud juba 40 aastat, jätkub kasvuhoonegaaside õhkupaiskamine kasvavas tempos. Nüüd on kliimakriis kohal ja areneb kiiremini, kui teadlased oskasid arvata. See on ka eeldatust tõsisem, ähvardades looduslikke ökosüsteeme ja inimesi. Eriti murettekitav on võimalus, et kliimasoojenemine võib väljuda inimeste kontrolli alt. Sel juhul jätkab kliima soojenemist, ükskõik mida inimesed ka teeksid. Maa muutuks hiiglaslikuks kasvuhooneks.