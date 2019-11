Ajaloo suurim Arktika ekspeditsioon jäätab teadlased aastaks kinni

Sajad teadlased 19 riigist on seitse aastat vaeva näinud, et jätta uurimislaev Polarstern 12 kuuks Arktika merejäässe jäämäe külge triivima. Eesmärk on uurida arktilise merejää muutusi.

Projekti MOSAiC üks osaline, Saksamaa merebioloog ja Max Plancki instituudi teadur Antje Boetius selgitas, et sellise pikka aega Arktikas viibiva uurimislaeva läkitamine oli hädavajalik. „Praegu on igal aastal näha, et merejää hulk üha väheneb. Seejuures on 97% teadlasi ühel meelel, et see on otseselt seotud meie käitumisega,” ütles ta.

Septembrikuus teele asunud uurimislaev-jäälõhkuja Polarstern on praeguseks oma koha põhjapoolusest paarisaja kilomeetri kaugusel sisse võtnud. Just asukoht teeb missiooni eriliseks – tänapäeva polaaruurimisjaamadest ei asu ükski nii kaugel põhjas. Ka siin on põhjus just merejääs ja selle pidevas nõrgenemises. „Kui ehitaksime uurimisjaama merejääle, oleks meil probleemide korral väga raske inimesi sealt evakueerida. Laeval aga uppumist kartma ei pea,” muigas Boetius.