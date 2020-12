Eestlane on autousku. Kümne aasta taguse majanduskriisi ajal müüdi maha pigem oma kodu kui auto. Neljarattalisest sõiduvahendist on saanud staatuse sümbol. Seda mainib ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, vastates küsimusele, miks lähtutakse Tallinna linna planeerides eelkõige sellest, et autoga liikuda oleks kiire ja mugav.