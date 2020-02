Eesti esimene kliimadiplomaat: kui me kliimamuutuste vastu ei võitleks, oleksime dinosaurused

Kaja Tael, te olite kolm aastat Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures. Nüüd olete äsja tööle asunud Eesti saadikuna kliima- ja energiapoliitika teemadel. Milles teie töö seisneb?

Ma olen paar nädalat sellel postil olnud ja meie kokkulepe siin majas on, et ameti võimalikud ülesanded ja piirid peangi suurelt osalt ise looma. Aga nii palju, kui ma praegu oskan öelda, siis eriti just Euroopa Liidus, aga muidugi ka mujal, on viimase aja märksõnaks saanud kliimadiplomaatia. Mitte et seda poleks enne tehtud. On täiesti loomulik, et kui EL-is oleme teinud koostööd oma partneritega näiteks Aafrikas või mujal väljaspool Euroopat, siis meie eesmärkide hulka on alati kuulunud keskkonnasäästlik tegutsemine ja konfliktide vältimine, mis võivad kliimast sõltuda. Tuleb tunnistada, et siiamaani on seda tööd vedanud väga suurelt osalt liikmesriikide keskkonnaministeeriumid.