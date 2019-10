Eestis elab veidi üle 1,3 miljoni inimese, neist umbes 60% linnades. Statistikaameti rahvastikuprognoosi järgi jätkuvad linnastumine ja suuremate linnade valgumine üle piiride. Bioloog, PhD Kristjan Piirimäe ütleb, et meil on aeg ära otsustada, kas elame linnas või maal: pidev pendeldamine on loodusele kõige kahjulikum eluviis.