Teisipäeval kirjutas ökoloog Aveliina Helm Facebookis, et 64 riigi peaministrid allkirjastasid kümnest punktist koosneva lubaduse loodusele (Leaders’ Pledge for Nature), millega kinnitasid pühendumust elurikkuse kao peatamisele. Leppele kirjutas alla 23 Euroopa Liidu liikmesriiki ja lähiriikidest näiteks Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti ja Leedu. Eesti lepet ei allkirjastanud.

Asja kohta pidi riigikogus aru andma peaminister, kes ei osanud vastata, miks Eesti leppega ei liitunud, kuid lubas selle välja uurida. Eesti Päevaleht püüdis saada küsimusele vastust keskkonnaministeeriumist, aga nädala aja jooksul see õieti ei õnnestunudki. Loe kurioossest sekeldusest lähemalt artiklist.