Eesti peaks selleks muuhulgas autostumist pidurdama ja suunama inimesed ühistransporti.

Järgmise aasta riigieelarvest nähtub aga, et vähemalt lähima kahe aasta jooksul valitsusel niisugust plaani ei ole. Praegu liigub ühistranspordiga 20% töölkäijatest ning valitsuse nägemuses ei peaks nende hulk kahel järgmisel aastal üldse kasvama. Ka ühistranspordi rahastus jääb täpselt samale tasemele, autoteede arendamist toetatakse aga igal aastal kolm korda suuremas mahus.

Ekspertide sõnul on Eestis suhtumine, nagu autostumine oleks paratamatu nähtus, mida ei ole võimalik kuidagi muuta või suunata.

Aga see ei ole nii.

„Kasvab see liikumisviis, millesse kõige enam panustatakse," selgitas liikuvusekspert Marek Rannala, kelle sõnul tuleb autostumise pidurdamiseks lõpetada autokasutuse tingimuste eelisarendamine.

Tartu ülikooli keskkonnatervishoiu dotsendi Hans Orru sõnul on riigi plaanil väga halb mõju elanike tervisele, sest inimesed liiguvad niigi järjest vähem. Ta kardab, et järgmistel aastatel võib jala, rattaga ja ühistranspordiga tööl käijate hulk hoopis väheneda. „Ei maksa loota, et rääkimisest inimestele piisab. Meil peab olema taristu, mis seda toetab,” selgitas ta. „Lisaks tuleb jala ja rattaga liikujate tõus eeskätt ühistranspordi kasutajate arvelt. Väga raske on saada inimesi autodest välja.”