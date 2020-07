Kliimamuutuste tõttu kaob Arktika merejää ja kaovad ka jääkarud. Äsja avaldatud teadusuuring sedastab, et väga tõenäoliselt surevad mõned jääkarupopulatsioonid juba 20 aasta pärast välja. Kanada Alberta ülikooli bioloogiaprofessor kardab, et uuring on isegi optimistlik ja kliimamuutuste drastilised tagajärjed jõuavad jääkarudeni varem.