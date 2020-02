JP Morgan pakkus 75 miljardi USA dollari jagu finantsteenuseid ettevõtetele, kes on pärast Pariisi kliimalepet kõige agressiivsemalt laienenud sektoritesse nagu frakkimine ja Arktika nafta- ja gaasiuuringud.

Mullu ajalehele The Guardian tehtud analüüs näitas, et JP Morgan oli üks 33 mõjuvõimsast finantsasutusest, kes on aastail 2016–2018 panustanud fossiilkütuste sektorisse kokku 1,9 triljonit USA dollarit.